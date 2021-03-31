شكرا لمتابعة خبر عن صورة ترصد اختفاء البقع الشمسية في سماء جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نشرت الجمعية الفلكية في جدة، صورة التقطت صباح اليوم الأربعاء، في سماء المحافظة، تظهر اختفاء البقع من على سطح الشمس.

وقال رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الشمس بدت مثل كرة بلياردو برتقالية عديمة الملامح، ولفتت إلى أن الوضع قد يتغير في وقت لاحق من هذا الأسبوع، متوقعا أن تظهر بقعة شمسية جديدة، وحتى ذلك الحين من غير المرجح حدوث أي توهجات شمسية.

وأبان أنه برغم اختفاء البقع الشمسية سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، متابعا أن تلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.