شكرا لمتابعة خبر عن " الإحصاء" توضح حقيقة استخدام الرقم الموحد في التحايل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، إن الهيئة تنفذ المسوح الهاتفية من خلال الاتصال بأفراد المجتمع ومؤسساته، عبر الرقم الموحد للهيئة: 920020081.

وأوضح أن ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أن الرقم يستخدم للتحايل غير صحيح، مشيرا إلى أن طلب رمز الإغلاق المرسل إلى هاتف المتصل به، يتم استخدامه لتوثيق استيفاء أسئلة استمارة المسح.

وأشار إلى أن تنفيذ المسوح الهاتفية أو الإلكترونية، بدأ تنفيذ تفعيلها منذ أكثر من 3 أعوام ولا تزال، ويتم التعامل مع كافة البيانات التي تحصل عليها الهيئة بسرية تامة وفق تنظيمها، وفقا للزميلة "الوطن"

وتابع أن هيئة الإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد، للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية.