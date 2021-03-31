شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. لحظة استقبال ولي العهد لـ"الكاظمي" في قصر اليمامة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.

وصاحب مراسم الاستقبال تحرك عدد من الدراجات النارية برفقة السيارة التي كانت تقل رئيس الوزراء العراقي إلى مقر الديوان الملكي، وفور وصول "الكاظمي" خرج ولي العهد لاستقباله والترحيب به.

يذكر أن الكاظمى أعلن اليوم أن زيارته تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.