شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شخص يستعرض طريقة للدفع عن طريق جهاز نقاط البيع بدون بطاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض رجل طريقة للدفع عن طريق جهاز نقاط البيع بدون البطاقة الإلكترونية من خلال تجربة نفذها ووثقها في مقطع فيديو.

وأوضح الرجل، في المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، الطريقة التي يدعي أنها تُمكن من الدفع دون الحاجة لاستخدام بطاقة الدفع الإلكترونية.

ووضع الرجل إصبعه على جزء معين، وقام بالاحتكاك بهذا الجزء أكثر من مرة، ثم وضع يده بالقرب من الجهاز، فظهرت رسالة "مقبول".

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