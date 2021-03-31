وزير الصناعة: تعزيز ثقافة الولاء للمنتج المحلي سيرفع الطلب على المنتجات

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأربعاء، أن رؤية المملكة 2030 هدفها رخاء المواطن.

وتابع، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن تعزيز ثقافة الولاء للمنتج المحلي سيرفع الطلب على المنتجات ويؤمن للوطن إمكانيات مهمة جدا.

واستكمل: أن أحد أهم استراتيجاتنا هي توطين ما نستهلكه في المملكة، سواء في الجانب الغذائي أو غيره، وسنستخدم لذلك التمويل والبنية التحتية وتحفيز المحتويات الموجودة بالمنتج المحلي.

وأضاف، أن الشركات العالمية تتحمس أكثر حينما تتضح لها سياسة الحكومة الواضحة.