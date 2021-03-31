هل يجوز خروج المرأة خلال عدة وفاة زوجها لتلقي لقاح «كورونا»؟.. «الشثري» يجيب

أفتى الشيخ سعد الشثري بأنه لا حرج في خروج المرأة خلال فترة العِدَّة بعد وفاة زوجها، ما دام أن ذلك كان بغرض قضاء الحاجة، أو لضرورة تلقي فيروس كورونا المستجد.

وخلال مداخلة مع قناة السعودية، قال الشثري: إن خروج المرأة المعتدة في النهار لحاجة من الحاجات لا حرج فيه، وقد خرجت فاطمة بنت قيس، وهي محادة نهارًا لقضاء حوائجها ولسؤال النبي، صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الشثري: ورد أن نساء شهداء أحد كن يخرجن فيتحدث بعضهن إلى بعض، ثم يبتن في بيوتهن، ومن ثم فإن خروج المرأة المعتدّة من بيتها نهارًا لقضاء حاجة من حوائجها جائز شرعًا، ومن هذه الحاجات التطعيم ضد الأوبئة.

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