مصادر تكشف شروط ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية لـ«التعليم المستمر» وإجراءات المفاضلة

كشفت مصادر «عاجل»، عن إصدار وزارة التعليم، تعميمًا لمنسوبيها، كشفت فيه شروط ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للعمل بمدارس التعليم المستمر.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الوزارة تحاول الاستعانة بالخبرات المميزة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدارس الحكومية للمساهمة بخبراتهم في مجال التعليم المستمر، مطالبة الراغبين منهم الاطلاع على إجراءات الترشيح والمفاضلة والتقيد بالشروط والضوابط التي وضعتها.

وأشارت إلى أن إجراءات الترشيح، تتمثل مرحلتين، الأولى مرحلة ما قبل الترشيح، فيما تتمثل الثانية في مرحلة إجراءات المفاضلة بين المرشحين.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن هناك 7 خطوات لمرحلة ما قبل الترشيح، تتمثل في:

1ـ على قائد المدرسة إطلاع كافة المعلمين على تعميمنا هذا وأخذ توقيعهم بالعلم

2ـ على الراغبين في الترشح الدخول على موقع الترشيح وتعبيئة الاستمارة إلكترونيًّا.

3ــ رفع الدورات التدريية إلكترونيًّا (لا تزيد على ثلاث دورات في مجال التعليم المستمر وثلاث دورات في مجالات أخرى).

4ـ متابعة واعتماد طلبات المتقدمين من قائد المدرسة ومكاتب التعليم وإدارة الشؤون القانونية إلكترونيًّا والدخول باسم المستخدم والرقم السري لبرنامج التعاميم.

5ـ إغلاق البرنامج للمتقدمين نهاية دوام يوم الخميس 19- 8 - 1442 هـ

6ـ تقوم مكاتب التعليم بتشكيل لجنة وتدقيق بيانات المرشحين واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط واعتماد طلبات المتقدمين في البرنامج الحاسوبي في موعد أقصاه يوم الخميس 26- 8 - 1442هـ.

7ـ بعد اعتماد المرشحين من مكاتب التعليم تستكمل من إدارة الشؤون القانونية إلكترونيا في موعد أقصاه 3- 9 - 1442هـ

أما عن مرحلة إجراءات المفاضلة بين المرشحين، فأكدت مصادر «عاجل» أنها تتم عبر 4 خطوات تتمثل في:

- تتم بين المتقدمين عن طريق لجنة تشكل من قبل إدارة التعليم المستمر.

- تتم إجراءات المفاضلة واحتساب الدرجات إلكترونيًّا بين المتقدمين.

- يتم توزيع المعلمين للعمل بمدارس التعليم المستمر حسب الاحتياد وما تقتضيه المصلحة التعليمية

- تعلن أسماء المرشحين على موقع بوابة جدة التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وحول شروط وضوابط الترشح، كشفت مصادر «عاجل» أنه يجب أن تتوافر المرشح:

1ـ أن يكون المرشح في المدارس الابتدائية للتعليم المستمر من معلمي المرحلة الابتدائية ومن غير معلمي التربية الفنية والبدنية.

2ـ أن يعمل المرشح للمرحلة المتوسط أو الثانوية معلمًا في إحدى مدارس التعليم العام، ويحمل شهادة البكالوريوس في التخصص المراد تدريسه.

3ـ أن يكون المعلم المرشح ممارسًا للتدريس فعليًّا.

4ـ لن يتم ترشيح القائد أو الوكيل او المرشد أو المعلم ما لم يتقدم بطلب الترشيح عبر البرنامج الإلكتروني.

5ـ ألا تقل خدمة المتقدم للعمل في مدارس التعليم المستمر عن ثلاث سنوات في مدارس التعليم العام.

6ـ ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمتقدم في العامين السابقين عن جيد جدًا مرتقع.

7ـ ألا يكون المتقدم طرفًا في قضية لدى الإدارة.

8ـ ألا يكون المتقدم قد اعتذر أو انقطع عن العمل بمدارس التعليم المستمر في الأعوام السابقة.

9ـ ألا يكون المتقدم مرتبطًا بعمل مسائي أو دراسة مسائية أو مهام أخرى في الفترة المسائية.

10- أن يتعهد المتقدم بالعمل في أي مدرسة للتعليم المستمر يرشح أو ينقل لها حسب الشواغر.

11 ـ أن يلتزم المتقدم بالمحافظة على الدوام، وتوزيع المقرر وتنفيذه، وتفعيل سجل المهارات والتحضير اليومي للدروس، واستخدام الأساليب والوسائل التعليمية المناسبة لخصائص التعليم المستمر واستراتيجيات التعلم الحديثة، وتفعيل ملفات إنجاز الطلاب وإنهاء كل أعمال الاختبارات.

12 ــ أن يتعهد المتقدم بأن البيانات الواردة في برنامج الترشيح صحيحة ومطابقة للواقع، وسيتم إعفاء المرشح في حال عدم صحة الببانات.

13 - يتحمل قائد المدرسة والمترشح المسؤولية كاملة عن صحة المعلومات الواردة في برنامج الترشيح.

14 – يتم إنهاء تكليف المرشح في مدارس التعليم المستمر إذا أخل بالتعليمات والشروط أو ثبت تقصيره وعدم جديته في العمل.

وحول معايير المفاضلة بين المرشحين، أكدت مصادر «عاجل»، أنها تتمثل في:

– المؤهل (معهد معلمين - كلية متوسطة - بكالوريوس فما فوق).

– نوع المؤهل (تربوي - غير تربوي).

– متوسط تقدير الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين بمدارس التعليم العام.

– أيام الغياب بعذر ودون عذر.

– مدة العمل بمدارس التعليم العام.

– مدة العمل بمدارس التعليم المستمر.

– الدوارات التي حصل عيها المرشح.

– برامج وإسهامات المرشح.

– جوائز التميز الوزارية الحاصل عليها المرشح.