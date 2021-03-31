وزير الإعلام: تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية 2021

أعلن وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام حسب خطة وزارة الصحة.

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، في تصريحات له الأربعاء، إن المملكة ملتزمة بتقديم الصحة والتعليم بشكل مجاني.

وأشار إلى أن منتجات المملكة وصلت إلى 178 دولة حول العالم.

وأكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، إن إنهاء الأزمة في اليمن أولوية لدى المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن حل ازمة اليمن أولوية للمملكة لينعم الشعب اليمني بالسلام والاستقرار، مؤكدًا أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن لاقت ترحيبًا دوليًا واسعًا، فيما دلت هجمات ميليشيا الحوثي دلالة على رفض جهود السلام ومنها مبادرة السعودية.

وأوضح وزير الإعلام أن المملكة شهدت منذ بداية العام وحتى الآن إطلاق وإعلان 11 مبادرة ومشروعًا ذات أثر محلي وعالمي، بينها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وكذلك مشروع تطوير منظومة التشريعات المتخصصة وأيضًا الإعلان عن مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم.