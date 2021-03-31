الوزير بندر الخريف: «صنع في السعودية» يوفر مليونًا و3 آلاف وظيفة

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأربعاء، برنامج صُنع في السعودية يهدف إلى المساعدة في خلق ما يقارب مليون وثلاثة آلاف فرصة وظيفية.

وتابع، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن البرنامج يستهدف أيضًا، دعم المنتج المحلي، وتعزيز ثقافة الولاء، وتقوية التكاتف، وخلق صورة موحّدة للمنتج السعودي تستخدم داخل المملكة وخارجها.

واستكمل: أن أحد أهم استراتيجياتنا هي توطين ما نستهلكه في المملكة، سواء في الجانب الغذائي أو غيره، وسنستخدم لذلك التمويل والبنية التحتية وتحفيز المحتويات الموجودة بالمنتج المحلي.