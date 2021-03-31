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الوزير بندر الخريف: «صنع في السعودية» يوفر مليونًا و3 آلاف وظيفة

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الرياض - محمد عبدالله - يستهدف دعم المنتج المحلي

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات ، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأربعاء، برنامج  صُنع في السعودية يهدف إلى المساعدة في خلق ما يقارب مليون وثلاثة آلاف فرصة وظيفية. 

وتابع، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن البرنامج يستهدف أيضًا، دعم المنتج المحلي، وتعزيز ثقافة الولاء، وتقوية التكاتف، وخلق صورة موحّدة للمنتج السعودي تستخدم داخل المملكة وخارجها.

واستكمل: أن أحد أهم استراتيجياتنا هي توطين ما نستهلكه في المملكة، سواء في الجانب الغذائي أو غيره، وسنستخدم لذلك التمويل والبنية التحتية وتحفيز المحتويات الموجودة بالمنتج المحلي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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