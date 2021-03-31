«حماية المستهلك» توضح الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت

أوضحت جمعية حماية المستهلك الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت بالبطاقة البنكية.

وأكدت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن عند الشراء عبر الإنترنت يجب عدم حفظ بطاقات البيانات البنكية، والشراء من المواقع المعروفة والموثوقة وتخصيص بطاقة مسبقة الدفع للشراء من المتاجر الإلكترونية.

وضربت جمعية حماية المستهلك مثالا للشراء عبر الإنترنت: «يحتفظ محمد ببيانات بطاقته البنكية عند الشراء من المتاجر الإلكترونية الخارجية وبعد فترة وصلته رسالة تفيد بخصم مبلغ من حسابه بدون تنفيذ عملية الشراء ليكتشف تعرضه للاختلاس من أحد المتاجر».

ويكمن الحل في تقديم بلاغ عبر البنك لإيقاف البطاقة البنكية، وتقديم بلاغ عبر تطبيق كلنا آمن، وفقًا لجمعية حماية المستهلك.

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