وزير الإعلام: جهود حكومية لمكافحة التستر التجاري.. والأبواب مفتوحة لمن أراد تصحيح أوضاعه

قال وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، إن جائحة كورونا علمتنا أن أنماط التجارة تغيرت، وأصبح هناك اليوم نمط إلكتروني.

وأوضح وزير التجارة أن المملكة تركز على التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك جهودا حكومية مشتركة لمكافحة التستر التجاري، فالأبواب مفتوحة لمن أراد تصحيح أوضاع التستر.

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة الملكية لتطوير الرياض عن جميع التطورات والمستجدات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض

وأكد وزير التجارة، أن ارتفاع أسعار العقارات في بعض المواقع بمدينة الرياض غير مبرر.