نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

وناقش الاجتماع استراتيجية لجنة شؤون الأسرة وبرامج الرعاية والتنمية التي تتبناها، إضافة إلى المبادرات والدراسات التي تنفذها، بهدف بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبنائها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العُليا. واستعرضت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة التي سيتمّ الرفع بها لمجلس المنطقة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
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