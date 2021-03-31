41 اعتماداً أكاديمياً لمؤسستين

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز​ الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، شهادات «اعتماد» أكاديمي لمؤسستين و39 برنامجاً أكاديمياً، في الجولة الثالثة من الدورة التاسعة لدورات الاعتماد الأكاديمي، التي تجريها الهيئة.

وأصدر مركز «اعتماد» قرارات منح شهادات الاعتماد الأكاديمي لمؤسستين، حيث حصلت جامعة بيشة على اعتماد «كامل»، فيما حصلت جامعة شقراء على اعتماد «مشروط».

كما أصدر المركز قرارات اعتماد 39 برنامجاً أكاديمياً، منها 17 برنامجاً حصل على الاعتماد «الكامل» في درجة البكالوريوس في تخصصات القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبرنامجا تصميم الوسائط والتصميم الداخلي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كما تم اعتماد برامج اللغة الفرنسية والترجمة، والطب والجراحة، واللغة العربية، وتصميم الأزياء والنسيج، والطفولة المبكرة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبرنامج اللغة العربية وآدابها بجامعة القصيم، وبرنامج الطب والجراحة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في الرياض وجدة، وبرنامج الطب البشري بجامعة سليمان الراجحي، وبرنامجا الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، والإنتاج المرئي والرقمي بجامعة عفت، وبرنامجي التصميم الداخلي، وعلوم الحاسب الآلي بكلية الجبيل الجامعية.