96 فائزا في مدرستي الرقمية

يكرم محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، الخميس، 96 فائزا وفائزة في الحفل الافتراضي الختامي لمسابقة مدرستي الرقمية «التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد»، الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، وتوزيع 200 ألف ريال جوائز للفائزين في المسابقة. وأوضح مدير مركز التميز في تعليم الأحساء يوسف الخلفان، أن الأرقام الإحصائية للمسابقة، التي أطلقتها وزارة التعليم في شهر صفر الماضي، تشير إلى أن عدد المشاركين والمشاركات 1723 مشاركا ومشاركة «702 طالب وطالبة، و880 من منسوبي التعليم، و14 أسرة وولي أمر، و28 من المهتمين بالتقنية»، فيما بلغ عدد الأعمال المقدمة 1730 عملا شملت تحقيق صحفي، ومقطع مسموع، وموشن جرافيك، وانفوجرافيك، ومقطع مرئي، ومستند عرض تشعبي، ورسائل إيجابية مؤثرة.



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