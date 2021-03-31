السعودية تكشف عدد هجمات مليشيا الحوثي الايرانية ضد المملكة

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

قال وزير الإعلام السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، الأربعاء، إن مليشيا الحوثي هاجمت المملكة بـ 359 صاروخا و589 طائرة مسيرة مفخخة منذ بداية الأزمة.



وأوضح القصبي في مؤتمر صحفي "مليشيات الحوثي المدعومة من إيران هاجمت السعودية منذ بداية الأزمة بـ 359 صاروخا و589 طائرة مسيرة مفخخة".

وتابع "هجمات مليشيات الحوثي دليل على رفضها جهود السلام ومنها مبادرة المملكة".

ومضى قائلا "إنهاء الأزمة في اليمن يمثل أولوية لدى المملكة لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار في المنطقة".

وقبل أسبوع، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار تحت مراقبة الأمم المتحدة.

لكن مليشيا الحوثي كثفت هجماتها الإرهابية سواء هجمات الطائرات المسيرة الفاشلة باتجاه السعودية، أو هجماتها على محافظات يمنية أبرزها مأرب التي تضم أكبر معسكرات النازحين في البلاد.

وأعلنت اليمن في وقت سابق أن تكثيف الحوثي هجماته يعكس رفضه السلام، وتفضيله الحرب.