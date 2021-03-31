شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تكشف حقيقة ما حدث في مجمع الدمام الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -استقبال طالبي لقاح كورونا دون موعد مسبق عبر "صحتي " ..غير صحيح

-ماتم مشاهدته من مراجعي المجمع كان نتيجة إنتشار معلومات مغلوطة

كشفت "اليوم " حقيقة ما حدث في مجمع الدمام الطبي وتم تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

و نفت «صحة الشرقية» ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من إستقبال طالبي لقاح كورونا دون موعد مسبق عبر تطبيق "صحتي "

وبينت "صحة الشرقية" في تصريح خاص مع ”الخليج 365” أن ما تم مشاهدته من مراجعي مجمع الدمام الطبي كان نتيجة إنتشار معلومات غير صحيحة تم تداولها عبر برامج التواصل الإجتماعي

ونوهت على تحري الدقة وإتباع أخبار "الصحة" عبر منصاتها الرسمية.