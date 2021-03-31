شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء في مؤتمر صحفي .. القيادة تحرص على وضع المواطن في الصورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الحضور المكثف للمسؤولين في المؤتمر يعكس اهتمام القيادة بالرأي العام

المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي امتداد لمنهجية القيادة في تعزيز نهج الوضوح والشفافية

- إطلاق 11 مبادرة ومشروعا في 2021 جعلت المملكة محط أنظار العالم

يعكس ظهور ثلاثة وزراء في مؤتمر صحفي واحد للحديث عن المستجدات وإبرازها وتوضيحها، والإجابة على تساؤلات الإعلاميين واستفسارات المواطنين، اهتمام القيادة الرشيدة بالرأي العام وحرصها على وضع المواطنين في الصورة، وإشراكهم في الرحلة لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

ويأتي إقامة المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، امتدادًا للمنهجية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، في رفع مستوى التواصل ، وتعزيز نهج الوضوح والشفافية.

هذا العام 2021م شهد حتى الآن إطلاق 11 مبادرة ومشروعا جعلت المملكة محط أنظار العالم، منها خطة تطوير الرياض لتكون واحدة من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وإطلاق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، وإطلاق شركة السودة للتطوير في عسير، لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وجميعها مؤشرات على القفزات الهائلة التي تقفزها التنمية في المملكة، ومسابقتها للزمن لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وإطلاق سمو ولي العهد برنامج "شريك" الذي يوفر مئات الآلاف من الوظائف لأبنائنا وبناتنا، وإعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر نموذج للشراكة الإقليمية ، وأيضا إطلاق برنامج "صنع في السعودية" الذي يعكس تطلعات سموه التي تجعلنا نستشعر أهمية البرنامج الوطني وإسهاماته الكبيرة في تعزيز الولاء للمنتج الوطنيز

وهناك أيضا "صنع في السعودية" وهو برنامج وطني يقوم على إيجاد هوية موحدة للمنتجات الوطنية ويسهم في تسويقها وترويجها محليا وخارجيا ، وكذلك تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، أسهم في تيسير الإجراءات القضائية، ومشروع مدينة المستقبل "ذا لاين" في نيوم هو أول مدينة من نوعها في العالم، ، والإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تستهدف بأن يتجاوز حجم أصول الصندوق 4 تريليونات ريال بنهاية 2025، وضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة ، وإطلاق قمرين صناعيين لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود، وصل بمجموع الأقمار الصناعية السعودية إلى 17 قمرًا .