شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تكشف عن المسارات التعليمية للمعهد الملكي للفنون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الثقافة أن المعهد الملكي للفنون التقليدية الذي أُعلن عن تأسيسه أمس، سيقدم برامج تدريبية وتعليمية للمتخصصين والمتخصصات في الفنون التقليدية السعودية، وذلك لرفع مستوى التأهيل المعرفي والأكاديمي لمنسوبي هذه المجالات في المملكة.

ويأتي المعهد الملكي للفنون التقليدية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، وسيُقدم دوراته وفق ثلاثة مسارات؛ هي: برامج التلمذة، والبرامج الأكاديمية، والدورات القصيرة، التي تتضمن تخصصات متنوعة تشمل دراسات الفنون البصرية التقليدية كالأزياء والمنسوجات، وفنون البناء، وفن الكتاب والفنون التطبيقية. ودراسات الفنون الأدائية والموسيقى التقليدي، وكذلك دراسات في المتاحف والتراث والترميم.

ومن المقرر أن يفتح المعهد باب التسجيل في دوراته بشهر أغسطس المقبل، على أن ينطلق نشاط دوراته القصيرة في شهر سبتمبر. وستكون البداية مع دورات عن فن نسيج الخوص، وفن نسيج السدو، وصناعة الفخار، والتطريز اليدوي التقليدي، ومقدمة عن اليونيسكو، بالإضافة إلى دورة في حصر التراث الثقافي غير المادي القائم على المجتمع المحلي.