أمير عسير يدشن أعمال جمعية المسؤولية المجتمعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - أبها

دشن أمير عسير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مؤخرًا انطلاق أعمال جمعية المسؤولية المجتمعية بالمنطقة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس علي بن سعيد القرني وأعضاء مجلس الإدارة، في صالة الضيافة الملكية بالخالدية.

أمير عسير يدعم الجمعية:

وفي بداية التدشين بارك سمو الأمير تركي بن طلال للجمعية انطلاق أعمالها، مقدمًا دعمه ومتابعته لأعمالها، مؤكدًا على ذلك بالتقدم على طلب شهادة انتساب سموه للجمعية.

كما قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره لسمو الأمير على دعمه وتدشينه لانطلاق أعمال الجمعية، مؤكدًا على أن منهجية الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على تقييم الوضع الراهن لمعرفة الجوانب التي ينبغي أن تشملها إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية.

تبادل المعلومات من الجهات المعنية:

فيما استعانت الجمعية أيضًا ضمن أعمال تحديد منهجيتها بالعديد من أدوات جمع البيانات وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية، كورش العمل، ولجان المختصين والخبراء، والمسح الوطني، وجلسات التشاور، ومراجعة الوثائق والبحوث لتحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، كذلك أجرت مقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، بالرجوع إلى العديد من الدراسات والمنشورات الخاصة بالدول المعنية، ومقابلة الخبراء الدوليين لاستخلاص الدروس المستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

واختتم التدشين بأخذ صور تذكارية لسمو أمير منطقة عسير مع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.

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