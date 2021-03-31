وزير الصناعة : لدينا 10 آلاف مصنع والمنتجات السعودية وصلت لأكثر من 178 دولة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة لديها 10 آلاف مصنع، مشيرًا إلى أن المنتجات السعودية وصلت إلى أكثر من 178 دولة حول العالم.

وقال وزير الصناعة خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم: إن المصانع السعودية أنتجت أكثر من 5 ملايين كمامة خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن برنامج صنع في السعودية يستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50%، كما يهدف إلى أن يكون متابعات الخليج 365 شريكًا في التنمية، مبينًا أن البرنامج سيوفر مليون و300 ألف فرصة وظيفية لأبناء الوطن. وتابع الوزير: “سنساعد على إنجاح أي مبادرة تهدف لخلق شركات عملاقة”.

إطلاق برنامج صنع في السعودية:

يذكر أنه يوم 28 مارس الجاري، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، إطلاق برنامج “صنع في السعودية“، الذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

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