وزير الإعلام : المشاريع الجديدة ستنعكس إيجابيًا على كل ما يخص المواطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن المشاريع الجديدة التي جري ويجري تدشينها في المملكة تنعكس بشكل إيجابي على كل ما يهم متابعات الخليج 365 السعودي باعتباره محور عملية التنمية.

برنامج شريك:

جاء ذلك خلال كلمة القصبي اليوم في مؤتمر التواصل الحكومي للحديث عن آخر المستجدات الاقتصادية والسياسية في ضوء المبادرات التنموية التي تطلقها المملكة، والتي كان آخرها برنامج شريك التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس، والتي يبلغ حجمها الإجمالي 27 تريليون ريال بحلول 2030.

إصلاح القضاء :

وأشار وزير الإعلام إلى أن ولي العهد أطلق في وقت سابق هذا العام 4 أنظمة قضائية هي، مشروع نظام الأحوال الشخصية، مشروع نظام الإثبات، مشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام العقوبات مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات القضائية الكبيرة سترفع من مستوى الأمان الاجتماعي للأسرة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التقاضي.

المشاريع الجديدة:

يذكر أن هذا العام 2021م شهد حتى الآن إطلاق 11 مبادرة ومشروعًا جعلت المملكة محط أنظار العالم، منها خطة تطوير الرياض لتكون واحدة من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وإطلاق الرؤية التصميمية “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، وإطلاق شركة السودة للتطوير في عسير، لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وجميعها مؤشرات على القفزات الهائلة التي تقفزها التنمية في المملكة، ومسابقتها للزمن لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

الهجمات الحوثية:

وفي سياق متصل قال الوزير القصبي: إن استمرار الهجمات الحوثية على المملكة يؤكد رفض الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الحل السياسي للأزمة في اليمن وآخرها المبادرة السعودية.

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