لا تتجاهلوا تحديث الآيفون الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا المختص التقني عادل الحربي، مستخدمي جهاز الآيفون بعدم تجاهل التحديث الجديد الذي يحمل الرقم 14.4.2 لسد ثغرة أمنية خطيرة في نظام التشغيل “آي أو إس”، مبينًا أن أهمية هذا التحديث تكمن في منع حدوث قرصنة البيانات على الجهاز.

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن كثيرًا من الأفراد يتساهلون في إجراء التحديثات بحجة أنه يستهلك الكثير من الوقت، وبالتالي يتركون هذا التحديث في الجهاز كما هو معلقًا؛ لذا ينصح هؤلاء بعدم تجاهل هذا التحديث الذي لا يستغرق سوى 10- 15 دقيقة، والأفضل إجراء التحديث عبر جهاز الواي فاي المنزلي.

أنظمة تشغيل الجوالات:

وأكد أن أنظمة التشغيل في الجوالات هي عبارة عن برامج، وهي لا تخلو من الأخطاء أو الثغرات التي يتداركها المطورون بعد صدور النسخ وتجربتها من قبل المستخدمين، أو بسبب رغبة المطورين في إضافة مميزات جديدة لنظام التشغيل أو تغييره بشكل جذري أو جوهري؛ لذلك يجب على المستخدم التأكد من تحديث نظام تشغيل جواله للإصدار الحديث لتفادي أي مشاكل أو ثغرات في النسخ القديمة، والحصول على آخر المميزات والخدمات.

سد ثغرة أمنية:

وكانت شركة أبل أعلنت عن إطلاق التحديث الجديد رقم 14.4.2 لسد ثغرة أمنية خطيرة في نظام التشغيل “آي أو إس”.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الثغرة الأمنية تكمن في ويب كيت محرك المتصفح، مما يسمح للقراصنة بالتجسس على البيانات الشخصية للمستخدم عبر محتويات ويب مزيفة.

وأشارت أبل إلى أنه تم استغلال الثغرة الأمنية بالفعل؛ مشددة على ضرورة تثبيت التحديث الجديد على وجه السرعة.

خاصية التحديث الأوتوماتيكي:

وقد تم سد هذه الثغرة الأمنية في بعض الأجهزة القديمة أيضًا، وهنا يحمل التحديث رقم 12.5.2، وفي حال عدم تفعيل خاصية التحديث الأوتوماتيكي للبرمجيات، فيمكن للمستخدم تنزيل التحديث الجديد عبر البنود “عام/ تحديث البرمجيات”.

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