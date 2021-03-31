خطة عمل منظمة في مسلخ خميس مشيط خلال رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

استعدت بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة بوكالة الخدمات لتهيئة مسلخ البلدية العام والإشراف على جاهزية نقاط الذبح استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

معايير صحية:

وأكد المهندس محمد بن ناجم الحويطي رئيس بلدية خميس مشيط على اعتماد أفضل المعايير الصحية بمسلخ البلدية وذلك بهدف الحرص على صحة وسلامة متابعات الخليج 365 والمقيم لاسيما وأن المسلخ سيشهد زيادة كبيرة في عدد الذبائح خلال الشهر الكريم، موضحاً أنه سيتم العمل من خلال آلية مرنة في التوقيت تناسب الجميع.

خطة عمل:

وبين الحويطي أن هناك خطة عمل سيتم تطبيقها في مسلخ البلدية العام طوال أيام شهر رمضان لتخفيف معاناة الصائمين وتجنيبهم الزحام وذلك من خلال توفير كادر عمل يضم 40 جزاراً و30 عاملاً للنظافة و5 أطباء بيطريين بالإضافة إلى توفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة والكمامات.

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