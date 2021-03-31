شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة في إعادة إعمار اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم (الأربعاء) بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي كافة من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية، متطلعا إلى تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه في مقر الأمانة بالرياض اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المشرف العام على البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وأطلع السفير آل جابر معاليه على أبرز المشاريع المتمثلة في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية التي تأثرت بالحرب وإعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والقطاعات الصحية والتعليم، وإيجاد فرص وظيفية من خلال مشاريع تنموية عاجلة وأخرى طويلة الأجل في مختلف محافظات اليمن ومنها مدينة الملك سلمان التعليمية الطبية، ومستشفى سيئون الصحي، ومركز غسيل الكلى، ومشروع بناء وتأهيل المدارس، ومشروع بناء مجمعات سكنية، وإنشاء محطتي توليد الكهرباء والمياه، وتطوير وتوسيع ميناء نشطون، وكذلك إعادة تأهيل مطار الغيظة.