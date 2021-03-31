اجتماع يستعرض مستجدات الأعمال بمشروع الشميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس، آخر مستجدات الأعمال في مشروع الشميسي، الهادف لتسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة المكرمة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات. وناقش الاجتماع استراتيجية لجنة شؤون الأسرة، وبرامج الرعاية والتنمية التي تتبناها، إضافة إلى المبادرات والدراسات التي تنفذها، بهدف بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا. واستعرضت اللجنة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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