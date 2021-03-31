مجلس الوزراء يوافق على نظام التبرع بالأعضاء البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول ــ عبر الاتصال المرئي على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، كما وافق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، وتعديل اسم (المعهد الملكي للفنون)، ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية.

تعزيز أمن المنطقة

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى لقائه برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وما تضمنه من التأكيد على الروابط والوشائج الراسخة والتاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، والاتفاق على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والسعي المشترك لإرساء دعائمه.

ثم اطلع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي بين ولي العهد ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ، ونتائج اجتماعه مع مستشار الدولة في جمهورية الصين وزير الخارجية وانغ يي، وما جرى خلالهما من استعراض أوجه العلاقات ومجالات التعاون المشترك والفرص الواعدة لتطويرها في شتى القطاعات.

«الشرق الأوسط الأخضر»

وبارك المجلس ما أعلنه ولي العهد بشأن مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تحقق المستهدفات العالمية، وذلك تعزيزا للجهود البيئية القائمة في المملكة وفق رؤية 2030، وانطلاقا من الدور الريادي لها تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالا لما قامت به لحماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس أعرب عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج والشرق الأوسط، من استعدادها للعمل مع المملكة لتحقيق أهداف (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، التي ستعود بالنفع للمنطقة والعالم، بما تتضمنه من مبادرات طموحة، تستهدف تخفيض

انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.

التأثير على الملاحة البحرية

وجدد المجلس التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان، وأن ھذه الاعتداءات، التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على الملاحة البحرية.

وشدد على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية، ووقف تلك الاعتداءات التي تعد استمرارا للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للميليشيات بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي، وتأكيدا لرفض ميليشيات الحوثي الإرهابية لمختلف الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية لا سيما بعد إعلان مبادرة المملكة للسلام.

وجدد المجلس دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس، والتهنئة لجمهورية مصر العربية بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

الإنسان أولا

وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم والانتهاء منها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، امتدادا للنهج الحكيم الذي تتبناه القيادة من أن الإنسان أولا، ومقدم في اهتماماتها وقراراتها بما يحقق مصالحه والمشاركة في تنمية وطنه، كما يعكس ما يحظى به التعليم من اهتمام وعناية مستمرة كان لها بالغ الأثر خلال جائحة كورونا في مواصلة العملية التعليمية عن بعد.

وأفاد بأن المجلس استعرض مستجدات جائحة كورونا محليا وعالميا في الجانبين الصحي والوقائي، والجهود المبذولة في المملكة لحماية الصحة العامة للمجتمع، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع الكبير في حملة التطعيم باللقاحات في عموم المناطق، مجددا التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.

وقدر مجلس الوزراء الجهود والمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والهيئة العامة للجمارك في حماية أفراد المجتمع من هذه الآفة، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين قرص إمفيتامين.

قرارات







تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين البلدين.



الموافقة على اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط، مقره الرياض.



الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومتي المملكة واليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية ــ اليابانية 2030.



تفويض محافظ البنك المركزي السعودي ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي في المملكة وسلطة النقد السنغافورية.



الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.



تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) الوارد في الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية.



الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.



الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.



تعيين سارة بنت جماز السحيمي، عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ــ ممثلة عن القطاع الخاص.



الموافقة على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 3 ) وتاريخ 17 / 5 / 1415هـ.



اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة نجران، وجامعة الباحة.



ترقيات

1 عبدالمحسن بن نايف بن حشر (وكيل إمارة منطقة) بالـ15 بإمارة منطقة المدينة المنورة.

سعود بن عبدالعزيز السلمه (مستشار أمني) بالـ14 بوزارة الداخلية.

2 محمد بن عبدالله آل الشيخ (وكيل الوزارة المساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها) بالـ14

3 حمد بن محمد الرميح (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

4 محمد بن سعد البيز (مدير عام التعليم الأهلي) بالـ14 بوزارة التعليم.

5 أحمد بن إبراهيم الزويهري (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالـ14بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

6 فهد بن سعيد الحقباني (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالـ14 بدارة الملك عبدالعزيز.

(وزراء مفوضون) بوزارة الخارجية:

1 صقر بن سليمان القرشي.

2 محمد بن عبدالله العجمي.

3 صالح بن عبدالله النويصر.

4 محمد بن فؤاد جستنيه.

5 ماجد بن عبدالرحمن العتيبي.

6 معيض بن عيد السلمي.

7 فراج بن نادر الدوسري.

8 وجدي بن حسن بن معتوق.

9 سعود بن مشبب آل مساعد.

10سلطان بن محمد مهاوش.

11 عبدالهادي بن عبيدان العتيبي.

12عامر بن علي الشهري.