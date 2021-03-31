خطة تدريبية للقضاة وإعادة تشكيل دوائر قضائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس القضاء الإداري على ترقيات عدد من القضاة في مختلف الدرجات القضائية، إضافة إلى تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم الديوان، وذلك خلال جلسته التي عقدها أمس عن بعد عبر منصة إدارة الالكترونية، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وبحضور القضاة أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددا من القرارات، حيث وافق المجلس على الخطة التدريبية للقضاة للعام 1442 - 1443، كما اطلع على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.



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