إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في محطة المطار بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أمس، حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

وكان في استقباله رئيس الهيئة العامة للنقل الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل.

وشاهد خلال الزيارة انطلاقة طلائع الرحلات وجاهزية المحطة والقطارات وجداول الرحلات.

من جهته ونيابة عن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر، رفع الدكتور رميح الرميح الشكر إلى الأمير خالد الفيصل، عادا رعايته لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع، تتويجا لجهود أبنائه العاملين في المشروع، موضحا أن الرحلات التي انطلقت، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ، منوها بقدرة القطار على العمل بكامل طاقته في مواسم الذروة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة برفع معدلات الوقاية.