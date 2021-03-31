افتتاح مشروعات تنموية وترفيهية بالجموم

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كما افتتح القويحص حديقة الشهداء وكراج السيارات ومبنى الصيانة والمركز الحضري في بلدية المحافظة، ووقف على مشروع حديقة الهجرة وساحة الاحتفالات في طريق «مكة المكرمة - المدينة المنورة»، ووضع حجر الأساس لمبادرة شركة عبر المملكة «سبك» طريق حي السلام.
إلى ذلك كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت 97 جولة رقابية ضمن نطاقها الإشرافي، أسفرت عن مخالفة وإنذار 15 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات الصحية، وإغلاق منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وغير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة، والتهاون في التحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق «توكلنا»، مشيرة إلى إغلاق منشأة تجارية مخالفة للأنظمة والتعليمات والاشتراطات البلدية.
وفي السياق نفسه واصلت بلدية الشوقية الفرعية حملتها على محال بيع المواد الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن بيع المواد الغذائية، ولضمان وصول الغذاء للمستهلك بطريقة صحية وآمنة، والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلك.
حديقة الشهداء:
- تبلغ مساحتها الإجمالية 62.750 م2
- بطاقة استيعابية تقديرية تتجاوز الـ20 ألف شخص
- تتضمن مسطحات خضراء بمساحة 25.000 م2
- منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 1385 م2
- 26 محلا تجاريا
- بحيرة صناعية بمساحة 1577 م2
- منطقة واحة النخيل بمساحة 4600 م2
- 250 موقفا للسيارات
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