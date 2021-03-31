تسجيل 585 إصابة بكورونا وشفاء 369 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حاثة الجميع على أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان، أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل585 حالة، مؤكدة، وتعافي 369حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5255 حالة منها 693 حالة حرجة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 390007 حالات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 378083 حالة، فيما يخص عدد الوفيات فقد تم تسجيل 6 حالات وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6669 حالة، كما أجري (60732) فحصا مخبريا جديدا. إجمالي الحالات الإصابات390007 الوفيات 6669 حالات التعافي 378083 إصابات جديدة 585 60732 فحصا مخبريا جديدا 369 حالة شفاء جديدة 6 وفيات جديدة 5255 الحالات النشطة منها693 حالة حرجة

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