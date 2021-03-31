خطط وبرامج تطويرية للمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي مخرجاتها تطلعات القيادة، تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام .

وأكدت وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية سعيها في استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكية حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة وإنشاء محطة الكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته.

مداخل الكترونية

كما تدرس سبل الاستعانة بالروبورتات والذكاء الاصطناعي في توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته، واستحداث مظلات ومداخل الكترونية كاشفة للمعادن وما شابهها على كافة مداخل الساحات ووضع آلية الكترونية متطورة لاعتماد تصاريح المشاريع والأعمال المدنية ووجبات الإطعام الخيري بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة إضافة إلى تدعيم أبواب المسجد الحرام بكاميرات التفتيش الآلي.

العربات الكهربائية

وعلى صعيد خدمات التنقل تهدف الوكالة إلى تحقيق الاعتماد الكلي على العربات الكهربائية والاستغناء عن العربات اليدوية وتحويل خدمات استلام وتسليم العربات من مراكز التوزيع بشكل آلي مع زيادة مواقع مراكز الخدمة وربط خدمة مواقف القطارات والباصات إلى داخل المسجد الحرام.

كما تعمل الوكالة على إنشاء مختبر شامل لتحليل واختبار كافة المواد المستخدمة في المسجد الحرام وإنشاء غرفة تحكم مرتبطة بالكاميرات الحرارية للرصد والمعالجة وجلب أجهزة الكترونية ثابتة لتعقيم الهواء.

وتسعى إلى تركيب شرائح تتبع لسجاد المسجد الحرام وجميع المعدات الخاصة بنظافته بحيث يتم تحديد مواقعها والمعلومات الخاصة بكل سجادة ومعدة بطريقة الكترونية تسهم في تجويد منظومة عمل الإدارة إضافة إلى استحداث عربات غسيل جديدة لسجاد المساجد الحرام تسهم في دعم برامجها.

العمل التطوعي

من جهة ثانية استقطبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية المتطوعين والجهات التطوعية داخل المسجد الحرام، لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام .

وأوضحت الإدارة أنه بلغ إجمالي المتطوعين يوميا 132 متطوعا بعدد ساعات تطوعية 568 ساعة، ضمن الجهود التي تبذلها الرئاسة، وتسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الداعمة لتحفيز العمل التطوعي.

من أبرز الأعمال التطوعية في المسجد الحرام:

