ضبط 94 كجم حشيش بمحافظتي الدائر وفيفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان 94 كجم من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر تمكنت من ضبط 70كجم من الحشيش المخدر مخبأة داخل خزان وقود مركبة، فيما تم ضبط 24 كلجم من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمحافظة فيفا، وتم القبض على المتورطين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.



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