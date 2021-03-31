شكرا لقرائتكم خبر حالات كورونا تغلق 11 مسجدا في 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 11 مسجدا مؤقتا في 6 مناطق، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 52 يوما 416 مسجدا تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير لها أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقتي الرياض ومكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات في كل منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت إلى إعادة فتح أربعة عشر مسجدا ستة منها في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة في منطقتي الرياض والحدود الشمالية، ومسجد في منطقتي الشرقية والقصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.