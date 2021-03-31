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خالد بن سلمان: «السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر» تحميان كوكب الأرض

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن المبادرتين تعززان شراكة المملكة إقليميًّا ودوليًّا

أشاد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بإطلاق مبادرتي الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء، إن «إعلان سمو سيدي ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تُعزز شراكة المملكة إقليميًّا ودوليًّا لمواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها».

وأشار إلى أن المبادرتين تهدفان إلى حماية كوكب الأرض وتأتيان دعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي؛ بهدف الحفاظ على بيئة وصحة الإنسان في بلادنا والمنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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