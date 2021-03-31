خالد بن سلمان: «السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر» تحميان كوكب الأرض

أشاد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء، إن «إعلان سمو سيدي ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تُعزز شراكة المملكة إقليميًّا ودوليًّا لمواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها».

وأشار إلى أن المبادرتين تهدفان إلى حماية كوكب الأرض وتأتيان دعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي؛ بهدف الحفاظ على بيئة وصحة الإنسان في بلادنا والمنطقة.

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