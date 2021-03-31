«توكلنا» يوضح خطوات تفعيل «الوضع الحذر»

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة خطوات تفعيل الوضع الحذر لتنبيهك عند اقترابك من مصاب أو مخالط.

وأكد تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه للاستفادة من الوضع الحذر يلزم الدخول بالتطبيق وتفعيل البلوتوث ثم من شاشة الخدمات، اختيار «الوضع الحذر» ثم تغيير المفتاح في الأسفل إلى «مفعل» ثم الابقاء على الشاشة الرئيسية مفتوحة، وفقًا لتطبيق توكلنا.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين على تطبيق توكلنا عبر «تويتر»: «أفعل الوضع الحذر اطلع من التطبيق أرجع القوة أحمر ليش كذا».

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