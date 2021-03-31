بالسرعات الكاملة.. إعادة تشغيل قطار الحرمين بعد توقف عام كامل

عاد قطار الحرمين السريع للسير مجددًا، اليوم الأربعاء، بعد توقف دام عامًا كاملًا؛ بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت قناة «الإخبارية»، في تقرير لها، إن قطار الحرمين السريع عاد للسير في خدمة المعتمرين والزوار والاستعداد الكامل لموسم الحج لحالي، بعد أن تأكدت الجهات المشغلة من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة، وضمان التشغيل الآمن واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الركاب.

من جانبه، قال وزير النقل صالح الجاسر، إنه برعاية كريمة من أمير مكة المكرمة، بدأ تشغيل قطار الحرمين السريع مجدداً برحلات يومية مجدولة تصل قدرتها إلى 54 قطارًا، وبالسرعات الكاملة التي تبلغ 300 كم/ساعة لربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وأشار الوزير إلى أن زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالتزامن مع انطلاق العمليات التشغيلية للقطار مجدداً، يؤكد حرصه على تمام الجاهزية لخدمة المواطنين والزائرين على أكمل وجه، ويمثل دعماً لمنظومة النقل بالمملكة.

ويُعّد قطار الحرمين السريع من أضخم مشروعات النقل العام في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تم إنشاؤه وفق أحدث التقنيات وبتكلفة بلغت 60 مليار ريال، وذلك في إطار اهتمام القيادة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين؛ حيث يختصر المدة الزمنية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نحو ساعتين فقط.

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