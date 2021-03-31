بالصور.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المندق-الباحة

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم وقع ظهر الأربعاء، على طريق المندق-الباحة (السياحي).

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي 997 بالمنطقة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الأربعاء، على طريق المندق-الباحة (السياحي).

وأشار إلى توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر بمحافظة بني حسن ومدينة الباحة والقائد الميداني للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود أربع إصابات، إصابة خطيرة وإصابتين متوسطة وإصابة مستقرة.

وأكد أنه تم التدخل إسعافيًّا لهم ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد العام، فيما باشر الموقع مدير الشئون الإسعافية بالمنطقة.