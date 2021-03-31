«أبشر» توضح طريقة تعديل المؤهل حال عدم توفر الخدمة

أوضحت منصة أبشر، البيانات المطلوبة لتعديل المؤهل حال عدم توافر الخدمة.

وقالت المنصة، إن المستفيد في هذه الحالة عليه، إرسال كلمة "دعم فني" او اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار أيقونة "معلومة بطلب موظف" عبر المجيب الالي.

كما أكدت المنصة ضرورة، موافاتها ببيانات تشمل: الاسم ، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، صورة للملاحظة.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين عبر حسابها بموقع تويتر قال فيه، ما هو موقفي إذا عدلت المؤهل ووردني إفادة بأن «الخدمة غير متوافرة؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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