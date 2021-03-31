وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي لهزيمة «داعش»

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأربعاء: شارك الأمير فيصل بن فرحان أمس الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري المصغر عبر الاتصال المرئي.

وبحثت المجموعة تعزيز العمل والتنسيق المشترك لمواصلة القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، وضمان عدم عودته لنشاطه ومكافحة أيديولوجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم.

وحسب «الخارجية» فقد أكد الاجتماع المصغر على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

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