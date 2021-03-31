التزام حكومي بمجانية الصحة والتعليم

وأضاف الوزير في نفي لبعض الشائعات، إنه ليس صحيحا أن المستشفيات والمدارس الحكومية ستكون بمقابل مادي والدولة ملتزمة بمجانية الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن الهدف من برنامج التخصيص هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أنه وخلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة الملكية لتطوير الرياض عن جميع التطورات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض.
وفي ملف جائحة كورونا، قال القصبي، إنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام حسب خطة وزارة الصحة.
وفي الملف السياسي أكد وزير الإعلام، أن إنهاء الأزمة في اليمن أولوية لدى المملكة العربية السعودية، موضحا أن حل أزمة اليمن أولوية للمملكة لينعم الشعب اليمني بالسلام والاستقرار، وأن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن لاقت ترحيبا دوليا واسعا، فيما دلت هجمات ميليشيا الحوثي دلالة على رفض جهود السلام ومنها المبادرة السعودية.
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