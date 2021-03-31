السعودية | الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة.

وتخلل الاجتماع استعراض آخر مستجدات الأعمال في مشروع الشميسي، الهادف لتسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة المكرمة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات.

وناقش الاجتماع استراتيجية لجنة شؤون الأسرة، وبرامج الرعاية والتنمية التي تتبناها، إضافة إلى المبادرات والدراسات التي تنفذها، بهدف بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبنائها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العُليا.

واستعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة التي سيتمّ الرفع بها لمجلس المنطقة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.