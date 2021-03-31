السعودية اليوم / "تقنية رفحاء" تنظم لقاءً مفتوحاً عن التوعية الرقمية



رفحاء 18 شعبان 1442 هـ الموافق31 مارس 2021 م واس

نظمت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء اليوم ،لقاءً مفتوحاً عن "التوعية الرقمية" - عن بعد -, عبر منصة البلاك بورد مع جميع متدربي الكلية.

وتحدث عميد الكلية متعب بن نحيت، والوكلاء ورؤساء الأقسام، عن التوعية الرقمية عند التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من عدة محاور مثل التحوّل الرقمي في المملكة، وتعزيز التحلي بالقيم الإسلامية في العالم الرقمي، والمواطنة الرقمية، ولائحة الجرائم المعلوماتية في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولمحة على وقائع وأحداث حقيقية تمثل في ثناياها جرائم إلكترونية.

وتضمن اللقاء توجيه المتدربين نحو التعامل بحذر والانتباه عند تصفح المواقع الإلكترونية والعمل وفق التعليمات والتوجيهات العامة التي أقرتها واعتمدتها الجهات المختصة وخاصة ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والمعلوماتية ورفع الوعي في المجتمع التدريبي من خطر المواقع والحسابات المشبوهة والمغرضة.

// انتهى //

18:47ت م

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