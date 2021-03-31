السعودية اليوم / "الأحوال في الخارج" تواصل تقديم خدماتها للمواطنين السعوديين في جمهورية مصر العربية



القاهرة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

واصلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تقديم خدماتها للمواطنين السعوديين في جمهورية مصر العربية، وذلك عبر خدمة "الأحوال في الخارج".

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن فريق عمل الأحوال المدنية بدأوا باستقبال المواطنين السعوديين، في سفارة المملكة في مصر، وتقديم خدمات بطاقة الهوية الوطنية ، كإصدار وتجديد وبدل تالف وبدل مفقود، للمقيمين منهم لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

وأفاد الجاسر، أن الخدمة تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، وتوفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر إلى المملكة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية .

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18:20ت م

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