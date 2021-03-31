السعودية اليوم / اختتام مسابقة "هاكثون طيبة 2" بجامعة طيبة



المدينة المنورة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

اختتمت جامعة طيبة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، مسابقة "هاكثون طيبة 2"، التي تهدف إلى تحقيق أولويات الجامعة البحثية، وتفعيل التقنيات الجديدة في المدن بحلول إبداعية مبتكرة، بمشاركة طلاب وطالبات الجامعات

وحصل على المركز الأول في محور الصحة الرقمية من جامعة بيشة، الفائزات: (شموع العتيبي، وميان الشعلان، والهنوف العتيبي، وعبير المطيري)، وفي المركز الثاني في ذات المحور من جامعة حفر الباطن الطالبتان: (رهف القحطاني، وأنوار الظفيري)، وحصل طلاب جامعة الملك سعود للعلوم الصحية (ناصر الحربي، وعماد البلوي، ومعاذ أبوشال، وبدر العمري) على المركز الثالث.

فيما حصلت الفائزات في محور المجتمع السيبراني من جامعة طيبة على المركز الأولى الطالبات: (مريم الحربي، دانه العنزي، خديجة حسن)، وجاء الفائزون في المركز الثاني من جامعة الأمير مقرن، في نفس المحور، وهم: (محمد عادل، سعد الخلف، ياسر بغدادي، محمد البواب، باسل النعسان)، وحصل الفائزون من جامعة شقراء وهم: (ريماس المحيميد، سارة العصيمي، فاطمة الغامدي).

وفازت الطالبات من جامعة بيشة (أنوار دحيم آل عوير، لمى السلولي، أمل الشهراني، حليمة المرحبي، خلود الحارثي) بالمركز الأول في محور التعليم، وحصل على المركز الثاني طلاب جامعة الملك فيصل وهم: (مهدي النزر، خالد المسلمي، قاسم الناصر)، فيما حصلت الطالبتين من جامعة بيشة (نورة سعد الحارثي، وأروى صالح العمري) على المركز الثالث.

وفي المحور الأخير المتعلق بحماية البيئة، فاز في المركز الأولى الطالبتان من جامعة طيبة، سجا على الجهني، وجناء غازي الأحمدي، وفي المركز الثاني فازت الطالبات من جامعة طيبة أيضاً، (غادة الجهني، أمجاد الرشيدي، سحر الجهني، وفاء عباس)، كما حصلت الطالبتان كذلك من جامعة طيبة (فرح القبلي، منال الجابري) على المركز الثالث.

//انتهى//

17:35ت م

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المدينة المنورة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساختتمت جامعة طيبة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، مسابقة "هاكثون طيبة 2"، التي تهدف إلى تحقيق أولويات الجامعة البحثية، وتفعيل التقنيات الجديدة في المدن بحلول إبداعية مبتكرة، بمشاركة طلاب وطالبات الجامعات السعودية في نسختها الثانية للعام الجامعي 1442هـ.وحصل على المركز الأول في محور الصحة الرقمية من جامعة بيشة، الفائزات: (شموع العتيبي، وميان الشعلان، والهنوف العتيبي، وعبير المطيري)، وفي المركز الثاني في ذات المحور من جامعة حفر الباطن الطالبتان: (رهف القحطاني، وأنوار الظفيري)، وحصل طلاب جامعة الملك سعود للعلوم الصحية (ناصر الحربي، وعماد البلوي، ومعاذ أبوشال، وبدر العمري) على المركز الثالث.فيما حصلت الفائزات في محور المجتمع السيبراني من جامعة طيبة على المركز الأولى الطالبات: (مريم الحربي، دانه العنزي، خديجة حسن)، وجاء الفائزون في المركز الثاني من جامعة الأمير مقرن، في نفس المحور، وهم: (محمد عادل، سعد الخلف، ياسر بغدادي، محمد البواب، باسل النعسان)، وحصل الفائزون من جامعة شقراء وهم: (ريماس المحيميد، سارة العصيمي، فاطمة الغامدي).وفازت الطالبات من جامعة بيشة (أنوار دحيم آل عوير، لمى السلولي، أمل الشهراني، حليمة المرحبي، خلود الحارثي) بالمركز الأول في محور التعليم، وحصل على المركز الثاني طلاب جامعة الملك فيصل وهم: (مهدي النزر، خالد المسلمي، قاسم الناصر)، فيما حصلت الطالبتين من جامعة بيشة (نورة سعد الحارثي، وأروى صالح العمري) على المركز الثالث.وفي المحور الأخير المتعلق بحماية البيئة، فاز في المركز الأولى الطالبتان من جامعة طيبة، سجا على الجهني، وجناء غازي الأحمدي، وفي المركز الثاني فازت الطالبات من جامعة طيبة أيضاً، (غادة الجهني، أمجاد الرشيدي، سحر الجهني، وفاء عباس)، كما حصلت الطالبتان كذلك من جامعة طيبة (فرح القبلي، منال الجابري) على المركز الثالث.//انتهى//17:35ت م0222

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