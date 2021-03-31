السعودية اليوم / العراق يسجل 6664 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6664 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14323, فيما تم تسجيل 4210 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 759560 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 77041 مصابا, منهم 468 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

// انتهى //

17:30ت م

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بغداد 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6664 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 850924 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14323, فيما تم تسجيل 4210 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 759560 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 77041 مصابا, منهم 468 يرقدون في ردهات العناية المركزة.// انتهى //17:30ت م0218

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