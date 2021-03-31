السعودية اليوم / محافظ القطيف المكلف يُكرم 1193 متفوقًا ومتفوقة



القطيف 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

كرم مكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم، 1193 من الطلاب والطالبات المتفوقين للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، وذلك خلال الحفل الافتراضي المقام بهذه المناسبة .

ونوه الخالدي بجهود منسوبي مكتب تعليم القطيف، وما بذولوه من جهود ملموسة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والمشاركات الطلابية.

// انتهى //

17:27ت م

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