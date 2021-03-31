

عمّان 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6570 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 513144 حالة شفاء بعد تسجيل 9192 حالة إضافية، كما سجلت 111 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6858 حالة.

// انتهى //

17:26ت م

0214



عمّان 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 611577 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 513144 حالة شفاء بعد تسجيل 9192 حالة إضافية، كما سجلت 111 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6858 حالة.// انتهى //17:26ت م0214

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 6570 إصابة و111 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.