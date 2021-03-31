السعودية اليوم / الهيئة العربية للاستثمار تشيد بمبادرتي ”السعودية الخضراء“ و ”الشرق الأوسط الأخضر“



الخرطوم 18 شعبان 1442ه الموافق 31مارس 2021 واس

أشادت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها، بمبادرتي ”

وأكدت الهيئة العربية في بيان اليوم، أن هاتين المبادرتين تعبران عن المسؤولية الاستشرافية العالية لدى قيادة المملكة، حيث إن مبادرة ”السعودية الخضراء“ ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، بالإضافه إلى مشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستقلل أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.

وأضافت أن هاتين المبادرتين تأتيان تعزيزاً للجهود البيئية القائمة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة وفق رؤية 2030، وكذلك انطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة.

وأشارت إلى أن الهيئة ستلعب دوراً مهماً ومكملا لهاتين المبادرتين كمؤسسة عربية مشتركة، تصل خبرتها لأكثر من 42 عاما في مجال الاستثمار والتنمية الزراعية وتسهم فيها (21) بلدًا عربيًّا وأن المبادرتين تصبان في تحقيق أهداف الهيئة العربية الرامية إلى توفير المواد الغذائية في الدول العربية، والتخفيف من الآثار السلبيه للتغيير المناخي.

ولفتت الانتباه إلى أن المبادرتين تعبران بوضوح عن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في التعامل مع القضايا العالمية المُلحة، والتي في مقدمتها مكافحة التغيُّر المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتبنيها للخُطط الزراعية لزراعة أكثر من 10“ مليارات شجرة داخل المملكة، و”40“ مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول العربية، وذلك خلال العقود القادمة، وهذا يُعد أكبر برنامج وغير مسبوق لإعادة التشجير في العالم مما سوف يكون له حجم هائل من الآثار الإجابية على جميع قطاعات مما يمتد إلى بقية دول العالم.

// انتهى //

17:24ت م

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الخرطوم 18 شعبان 1442ه الموافق 31مارس 2021 واسأشادت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها، بمبادرتي ” السعودية الخضراء“ و”الشرق الأوسط الأخضر“ التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظخ الله -، واللتين تهدفان إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، بما يسهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.وأكدت الهيئة العربية في بيان اليوم، أن هاتين المبادرتين تعبران عن المسؤولية الاستشرافية العالية لدى قيادة المملكة، حيث إن مبادرة ”السعودية الخضراء“ ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، بالإضافه إلى مشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستقلل أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.وأضافت أن هاتين المبادرتين تأتيان تعزيزاً للجهود البيئية القائمة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة وفق رؤية 2030، وكذلك انطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة.وأشارت إلى أن الهيئة ستلعب دوراً مهماً ومكملا لهاتين المبادرتين كمؤسسة عربية مشتركة، تصل خبرتها لأكثر من 42 عاما في مجال الاستثمار والتنمية الزراعية وتسهم فيها (21) بلدًا عربيًّا وأن المبادرتين تصبان في تحقيق أهداف الهيئة العربية الرامية إلى توفير المواد الغذائية في الدول العربية، والتخفيف من الآثار السلبيه للتغيير المناخي.ولفتت الانتباه إلى أن المبادرتين تعبران بوضوح عن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في التعامل مع القضايا العالمية المُلحة، والتي في مقدمتها مكافحة التغيُّر المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتبنيها للخُطط الزراعية لزراعة أكثر من 10“ مليارات شجرة داخل المملكة، و”40“ مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول العربية، وذلك خلال العقود القادمة، وهذا يُعد أكبر برنامج وغير مسبوق لإعادة التشجير في العالم مما سوف يكون له حجم هائل من الآثار الإجابية على جميع قطاعات مما يمتد إلى بقية دول العالم.// انتهى //17:24ت م0213

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