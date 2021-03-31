السعودية اليوم / جامعة بيشة تحصل على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم



أبها 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

حصلت جامعة بيشة اليوم على الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" لمدة 7 سنوات، بعد أن حققت الجامعة معايير الجدارة والجودة في مجال تطوير الأداء المؤسسي والتحسين المستمر.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي أن هذا الإنجاز جاء بعد تحقيق الجامعة لمتطلبات الهيئة المتمثلة في إعداد تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاطات الأكاديمية والإدارية والخدمية والتقنية والمالية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا لمعايير الاعتماد، كما خضعت الجامعة خلال الفترة الماضية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل للتحقق من نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء.

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17:21ت م

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