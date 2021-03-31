

الدوحة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت قطر خلال الساعات الـ 24 الماضية 780 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وبينت وزارة الصحة القطرية في بيان لها اليوم شفاء 437 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 164121 حالة, كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

// انتهى //

17:12ت م

0204



الدوحة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت قطر خلال الساعات الـ 24 الماضية 780 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بواقع 662 حالة من أفراد المجتمع و118 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.وبينت وزارة الصحة القطرية في بيان لها اليوم شفاء 437 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 164121 حالة, كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.// انتهى //17:12ت م0204

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قطر تسجل 780 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.